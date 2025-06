Polizei erwischt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein

Offenbar einen gefälschten Führerschein hat ein Autofahrer besessen, den die Polizei am Sonntagabend in Wemding kontrolliert. Der 41-Jährige hat nun einigen Ärger am Hals.

Die Beamten hielten den Wemdinger im Bereich des Johannisgrabens an. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass Fahrlizenz augenscheinlich gefälscht war. Dies ließ sich der Polizei zufolge an mehreren Merkmalen festmachen. Die Gesetzeshüter stellten das Dokument sicher. Der Fahrer mussten den Wagen stehenlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. (AZ)