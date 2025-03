Neue Plakette seit März notwendig: Polizei stoppt mehrere E-Scooter-Fahrer

Polizeibeamte haben in der Region in den ersten drei Tagen des März insgesamt sechs Strafanzeigen aufgenommen, weil E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. Im jüngsten Fall fiel am Montag um 21.40 Uhr ein 16-Jähriger in der Donauwörther Bahnhofstraße mit einem abgelaufenen blauen Kennzeichen auf.

Seit 1. März ist zwingend eine grüne Kennzeichenplakette für das Versicherungsjahr 2025 notwendig, wenn man mit einem Elektroroller auf öffentlichem Grund fährt. Diese gilt dann bis zum letzten Februartag 2026. Ein Verstoß stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar. Zudem wird die Weiterfahrt sofort unterbunden, teilt die Polizei mit. (AZ)