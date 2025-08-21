Extreme Raserin in der Reichsstraße: Tempo 95 statt 20

Die Polizei hat am Mittwochabend in Donauwörth einige extreme Raser erwischt. Eine Autofahrerin schaffte eine rekordverdächige Geschwindigkeitsübertretung: Sie schoss mit sage und schreibe 95 Stundenkilometern durch die Tempo-20-Zone in der Reichsstraße.

An dem Abend waren bis Mitternacht Zivilstreifen im Stadtgebiet aktiv. Sie setzten an mehreren Stellen eine sogenannte Laserpistole ein. Auf der Westspange registrierten die Beamten bei zwei Männern, die es auf Sportmotorrädern auf 99 beziehungsweise 92 km/h brachten. Erlaubt sind auf dem Abschnitt maximal 60.

An einer weiteren Messstelle in der Tempo-20-Zone in der Reichsstraße drückte eine Autofahrerin voll auf das Gaspedal. Ergebnis: Sie war knapp fünfmal so schnell wie erlaubt unterwegs. Die junge Frau wurde um kurz nach 21 Uhr mit 95 km/h gemessen. Die junge Frau hatte den hochmotorisierten Audi frisch gekauft. Der Wagen war noch nicht einmal umgemeldet. Aufgrund der enormen Überschreitung gehen die Gesetzeshüter von einer vorsätzlichen Tat aus. Die voraussichtlichen Folgen: 1600 Euro Bußgeld plus Gebühren, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Doch die Pkw-Fahrerin war In der Reichsstraße nicht die einzige Temposünderin. Im Laufe des Abends erwischte die Polizei weitere Fahrer, die so schnell waren, dass sie nun mit einer Anzeige und Punkten im Fahreignungsregister rechnen müssen. Soll heißen: Sie hatten jeweils mehr als die doppelte Geschwindigkeit wie erlaubt.

Zudem stellten die Beamten im Rahmen der Messungen zwei Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer fest. Die Inspektion Donauwörth kündigt an, in den kommenden Wochen mit Zivilstreifen weitere Lasermessungen unter anderem im Stadtgebiet von Donauwörth vorzunehmen. (AZ)