Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt Trunkenheit am Steuer: Mann mit Bier im Auto erwischt

Ebermergen

Polizei erwischt Mann mit Sixpack Bier: Er muss den Autoschlüssel abgeben

Der Mann stand auf einem Parkplatz. Nüchtern war er am Dienstagmittag aber nicht.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einem Mann, der mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, den Autoschlüssel abgenommen.
    Die Polizei hat einem Mann, der mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, den Autoschlüssel abgenommen. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Den Schlüssel für sein Auto musste ein Mann auf dem Parkplatz neben der B25 bei Ebermergen abgeben. Laut Polizeibericht erwischte ihn dort am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, eine Streife dabei, wie er im Fahrzeug saß, neben sich einen angebrochenen Sechserpack Bier. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Weshalb die Polizisten dem Mann den Schlüssel abnahmen. Er holte sich den Schlüssel nach erfolgter Ausnüchterung gegen 20 Uhr wieder auf der Donauwörther Inspektion ab. Ein erneuter Test ergab dort einen Wert von unter 0,2 Promille. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden