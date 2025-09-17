Polizei erwischt Mann mit Sixpack Bier: Er muss den Autoschlüssel abgeben

Den Schlüssel für sein Auto musste ein Mann auf dem Parkplatz neben der B25 bei Ebermergen abgeben. Laut Polizeibericht erwischte ihn dort am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, eine Streife dabei, wie er im Fahrzeug saß, neben sich einen angebrochenen Sechserpack Bier. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Weshalb die Polizisten dem Mann den Schlüssel abnahmen. Er holte sich den Schlüssel nach erfolgter Ausnüchterung gegen 20 Uhr wieder auf der Donauwörther Inspektion ab. Ein erneuter Test ergab dort einen Wert von unter 0,2 Promille. (AZ)
Ebermergen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden