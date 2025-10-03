Zwei ungesicherte Kinder im überfüllten Auto: Polizei stoppt Pkw

Auf ein überfülltes Auto mit zwei Kindern, die während der Fahrt nicht gesichert waren, wurden Beamte der PI Donauwörth am Donnerstag aufmerksam. Sie stoppten den Wagen um 15.35 Uhr auf der Kaiser-Karl-Straße. Im Fünfsitzer befanden sich sechs Mitfahrende. Ein fünfjähriges Kind stand während der Fahrt bei etwa 50 Stundenkilometern ungesichert im Fußraum zwischen den Sitzreihen. Ein sechs Monate alter Säugling wurde zudem während der Fahrt ohne jede Sicherung gestillt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Steuer des Wagens auf. Die Folgen werden ein Bußgeld von rund 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister sein. (AZ)

