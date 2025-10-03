Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt überfülltes Auto: Zwei ungesicherte Kinder gefährden Sicherheit

Donauwörth

Zwei ungesicherte Kinder im überfüllten Auto: Polizei stoppt Pkw

Ein fünfjähriges Kind stand zwischen den Sitzreihen, ein Säugling wurde gerade gestillt. Die Reise war an dieser Stelle in Donauwörth zu Ende.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Donauwörth stellte einen völlig überfüllten Pkw in Donauwörth fest und unterband die Weiterfahrt.
    Die Polizei Donauwörth stellte einen völlig überfüllten Pkw in Donauwörth fest und unterband die Weiterfahrt. Foto: Jan Woitas/dpa, Symbolbild

    Auf ein überfülltes Auto mit zwei Kindern, die während der Fahrt nicht gesichert waren, wurden Beamte der PI Donauwörth am Donnerstag aufmerksam. Sie stoppten den Wagen um 15.35 Uhr auf der Kaiser-Karl-Straße. Im Fünfsitzer befanden sich sechs Mitfahrende. Ein fünfjähriges Kind stand während der Fahrt bei etwa 50 Stundenkilometern ungesichert im Fußraum zwischen den Sitzreihen. Ein sechs Monate alter Säugling wurde zudem während der Fahrt ohne jede Sicherung gestillt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Steuer des Wagens auf. Die Folgen werden ein Bußgeld von rund 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister sein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden