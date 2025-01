Unbekannter zertrümmert Glastür eines Donauwörther Fitnessstudios

Ein Vandale hat die Tür eines Fitnessstudios in Donauwörth eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei zertrümmerte der Unbekannte die gläserne Eingangstür des Sportcenters in der Kapellstraße. Der Zwischenfall ereignete sich am 21. Januar zwischen 17 und 20.45 Uhr. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Informationen zu dem Vandalen sowie Motiv der Tat liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizeiinspektion Donauwörth bitte Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)

