Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei sucht nach Unfall in Donauwörth mögliche Zeugen

Donauwörth

Auto und Lkw streifen sich: Polizei sucht Zeugen

Auf der Industriestraße in Donauwörth passiert ein Unfall. Es gibt widersprüchliche Aussagen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Unfall in Donauwörth Zeugen.
    Die Polizei sucht nach einem Unfall in Donauwörth Zeugen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Nach einem Unfall auf der Industriestraße in Donauwörth wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag um 14.17 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem schwarzen Audi A7 Sportback auf der Industriestraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Ein 56-Jähriger kam in einem roten Lastwagen entgegen. Trotz verlangsamter Fahrt streiften sich der Pkw und der Auflieger des Lkw.

    Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Da sich die beiden Beteiligten uneinig waren und widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden