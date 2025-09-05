Auto und Lkw streifen sich: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall auf der Industriestraße in Donauwörth wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag um 14.17 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem schwarzen Audi A7 Sportback auf der Industriestraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Ein 56-Jähriger kam in einem roten Lastwagen entgegen. Trotz verlangsamter Fahrt streiften sich der Pkw und der Auflieger des Lkw.

Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Da sich die beiden Beteiligten uneinig waren und widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)