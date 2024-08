Dieb stiehlt, Autoschlüssel, Wagen und Bargeld

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf einen Mann, der am Montagmittag ein Auto stahl. Der Dieb entwendete zunächst gegen 12.30 Uhr in der Goethestraße den Autoschlüssel für das Fahrzeug und schließlich den zugehörigen schwarzen VW Passat mit tschechischer Zulassung eines 37-jährigen Mannes. Im Wagen befand sich ein Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe, den der Mann ebenfalls stahl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beamte der PI Donauwörth leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Wer Hinweise zum Verbleib des Pkws geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

