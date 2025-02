Autoreifen in Tagmersheim zerstochen

In Tagmersheim ist am Donnerstag ein Auto mutwillig beschädigt worden. Eine 52-Jährige hatte ihr weißes Auto um 10.15 Uhr in der Straße „Am Eisbach“ geparkt. Als sie zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte sie, dass der linke Hinterreifen platt war. Bei genauerer Betrachtung erkannte sie, dass der Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurde. Hinweise auf einen Täter gibt es bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/70667-0 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)

Tagmersheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis