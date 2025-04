Einbruch in Schrotthandel-Firma: Zwei Verdächtige

Ein möglicher Einbruch in eine Schrotthandel-Firma bei Nordheim hat in der Nacht auf Montag für einen großen Einsatz der Polizei gesorgt. Die nahm zwei Verdächtige vorläufig fest.

Die Gesetzeshüter wurden gegen 0.50 Uhr darüber informiert, dass Personen offenbar auf das Areal an der Ortsverbindungsstraße zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim gelangen wollten. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Dadurch wurden die mutmaßlichen Täter wohl gestört. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fiel Beamten ein Auto auf, das eine 39-Jährige steuerte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in dem Wagen „einbruchstypisches Werkzeug“.

Polizei setzt bei Nordheim auch einen Hubschrauber ein

Bei der Suche nach weiteren Beteiligten setzte die Polizei unter anderem eine Drohne und einen Hubschrauber ein. Zudem waren Streifen umliegender Dienststellen vor Ort. Die Aktion hatte Erfolg: Die Beamten stießen an der B16 auf einen Mann und ließen auch bei diesem die Handschellen klicken.

Die Kripo Dillingen übernahm die Ermittlungen. Weil diese andauern, seien derzeit keine näheren Informationen möglich, hieß es am Montag aus der Dienststelle. Die beiden Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)