Polizei verhindert Autofahrt bei zwei alkoholisierten Männern

Die Polizei hat in der Region zwei alkoholisierte Männer an einer Autofahrt gehindert. Am Dienstag, um 0.35 Uhr, kontrollierten Polizisten im Donauwörther Stadtmühlenfeld einen 37-jährigen Mann an seinem Pkw, bevor dieser losfuhr. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes war kein Atemalkoholtest möglich. Die Beamten unterbanden die Fahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ebenfalls untersagten Beamte am Montag gegen 20 Uhr die Autofahrt eines 49-Jährigen in der Wemdinger Bahnhofstraße. Sie stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Bei dem Mann ergab ein Test einen Wert von mehr als 0,5 Promille. (AZ)