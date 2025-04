Kriminalität im Landkreis Donau-Ries: „Mord“ ist nicht gleich Mord

Der Blick auf die Rubrik „Straftaten gegen das Leben“ im Landkreis Donau-Ries lässt einen erschaudern. Drei Delikte mit der Bezeichnung „Mord“ und einen „Totschlag“-Fall weist die Kriminalitätsstatistik für 2024 aus, welche die Polizei kürzlich vorlegte. Vier Kapitalverbrechen in einem Jahr in der Region? Wo sind die passiert? Wer sind die Opfer? Diese Fragen kommen einem da unwillkürlich in den Kopf. Wir haben nachgefragt und hinterfragt. Die Antworten der Polizei lassen den Schluss zu, dass 2024 doch nicht so blutig war - auch wenn die Gesetzeshüter bei den Straftaten insgesamt einen Anstieg von 5,6 Prozent verzeichneten.

