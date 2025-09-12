Zwei Schlägereien in einer Unterkunft

Auf dem Gelände eines Wohnheims im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen ist es in der Nacht auf Freitag zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei war jeweils im Einsatz.

Zwei Bewohner wurden nach Auskunft der Inspektion Donauwörth jeweils durch Schläge eines Kontrahenten leicht verletzt. Um 0.15 Uhr eskalierte ein zuerst verbaler Streit im Außenbereich der Unterkunft. Es fand eine Schlägerei statt. Mehrere Streifen eilten zum Einsatzort und nahmen jeweils Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf. Die Beteiligten wiesen Alkoholwerte von jeweils mehr als 1,2 Promille auf.

Um kurz vor 1 Uhr mussten die Gesetzeshüter wieder anrücken, weil erneut Männer aneinandergerieten. Gegen einen 41-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)