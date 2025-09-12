Icon Menü
Polizei wird zu zwei Schlägereien in einer Unterkunft in Riedlingen gerufen

Riedlingen

Zwei Schlägereien in einer Unterkunft

Die Polizei wird zu zwei Auseinandersetzungen in einem Wohnheim im Donauwörther Stadtteil Riedlingen gerufen.
    Die Polizei war in der Nacht auf Freitag zweimal wegen Schlägereien auf dem Gelände eines Wohnheims in Riedlingen im Einsatz.
    Die Polizei war in der Nacht auf Freitag zweimal wegen Schlägereien auf dem Gelände eines Wohnheims in Riedlingen im Einsatz. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Gelände eines Wohnheims im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen ist es in der Nacht auf Freitag zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei war jeweils im Einsatz.

    Zwei Bewohner wurden nach Auskunft der Inspektion Donauwörth jeweils durch Schläge eines Kontrahenten leicht verletzt. Um 0.15 Uhr eskalierte ein zuerst verbaler Streit im Außenbereich der Unterkunft. Es fand eine Schlägerei statt. Mehrere Streifen eilten zum Einsatzort und nahmen jeweils Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf. Die Beteiligten wiesen Alkoholwerte von jeweils mehr als 1,2 Promille auf.

    Um kurz vor 1 Uhr mussten die Gesetzeshüter wieder anrücken, weil erneut Männer aneinandergerieten. Gegen einen 41-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)

