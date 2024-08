Strafanzeige gegen eine E-Scooter-Fahrerin

Gleich mehrfach strafbar gemacht hat sich eine Jugendliche, die in Donauwörth mit einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) unterwegs war. Die Polizei stellte bei einer Kontrolle mehrere Verstöße fest.

Die Jugendliche fiel einer Streifenbesatzung am Mittwoch um 17.25 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Der Roller hatte keine Straßenzulassung. An ihm war weder eine gültige Kennzeichenplakette befestigt, noch hatte die Besitzerin eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Die Höchstgeschwindigkeit lag deutlich über den maximal zugelassenen 20 Stundenkilometern. Zudem hat die 15-Jährige keine Mofa-Prüfbescheinigung.

Die Beamten stellten das Zweirad sicher und nahmen eine Strafanzeige gegen die Fahrerin auf. (AZ)