Stand unter Drogen: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Samstag in Donauwörth einen offenkundig unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 8.50 Uhr kontrollierten Polizisten den 28-Jährigen in der Bahnhofstraße. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln.

Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und leiteten ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein. Darüber hinaus galt für den Autofahrer ein Fahrverbot, weshalb die Polizei zusätzlich ein Strafverfahren einleitete. (AZ)