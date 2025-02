Kein Kennzeichen: Polizei zieht Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr

Ein Mann ist am Mittwoch ohne Kennzeichen an seinem Fahrzeug durch Donauwörth gefahren. Gegen 13.30 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in der Rainer Straße unterwegs. Dort kontrollierten ihn Polizeibeamte, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug nicht versichert hatte. Deshalb unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)