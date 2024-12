Zwei betrunkener Unruhestifter im Jugendtreff

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr sollte der Betrieb im Rainer Jugendtreff beendet werden. Dazu wurde ein Gast seitens der Leitung gebeten, zu gehen. Dieser Aufforderung kam der 31-Jährge nach Angaben nicht nach, woraufhin die Polizei informiert wurde. Selbst nach Aufforderung durch die Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und weigerte sich das Jugendheim zu verlassen. Im weiteren Verlauf wurde er gebeten sich auszuweisen, was er ebenso verweigerte. Anschließend kam ein weiterer Gast hinzu und mischte sich in die Angelegenheit mit ein. Trotz Anordnung, dies zu unterlassen störte der 35-Jährige die Arbeit der Polizeibeamten.

Mittlerweile traf eine Streife der Polizei Donauwörth ein. Die Beamten legten beiden Störenfrieden Handschellen an, da diese zunehmend aggressiver wurden und sich noch immer nicht ausweisen wollten. Die beiden sichtlich Betrunkenen verweigerten Tests mit dem Atemalkoholgerät. Aus diesem Grund wurden beide zur Polizeiinspektion Rain gebracht. Dort wurde beim 35-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, da er sich noch immer weigerte einen Atemalkoholtest zu machen. Der 31-Jährige willigte letztendlich doch in einen Atemalkoholtest ein, weshalb ihm die Blutentnahme erspart blieb.

Weiter fielen mehrere Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten. Auch wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Letztlich erwartet die beiden Männer eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruchs und mehr. (AZ)