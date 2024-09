Busfahrer bittet Polizei um Hilfe: Zwei Männer pöbeln herum

Weil Fahrgäste pöbelten, musste die Polizei am Sonntagabend, gegen 19.55 Uhr, ausrücken. Der Fahrer eines Busses des Schienenersatzverkehrs auf dem Weg von Donauwörth nach Nördlingen bat um Hilfe. Wie die Beamten berichten, stellte eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth an einer Haltestelle in Wörnitzstein in dem betreffenden Bus, der nahezu voll besetzt war, zwei betrunkene Männer fest, die für den Ärger im Bus verantwortlich waren.

Für die beiden 33 und 24 Jahre alten „Unruhestifter“ endete die Busfahrt vorzeitig in Wörnitzstein. Sie wurden dort von Verwandten, die verständigt wurden, abgeholt. (AZ)