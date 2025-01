Bei einer Prügelei fliegt ein Stuhl – die Polizei muss eingreifen

Mehrere Streifen sind in Donauwörth wegen eines eskalierten Streits ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Donnerstag kurz nach 20 Uhr zu einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler Straße gerufen. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge gerieten dort ein 47-Jähriger und ein 40-Jähriger in einen verbalen Streit, welcher in der Folge handgreiflich wurde.

Bei der Auseinandersetzung wurde unter anderem ein 38-Jähriger mit einem Stuhl beworfen. Der Mann verletzte sich dadurch an der Schulter und musste von einer verständigten Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt werden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten währenddessen den Streit zu schlichten und die Kontrahenten zu trennen.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren die beiden stark alkoholisiert sowie aggressiv. Die Polizei nahm die zwei Männer in Sicherheitsgewahrsam. Alkoholtests ergaben Werte von ca. 2,3 sowie 2,2 Promille. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen. (AZ)