Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizeikontrolle an der B2: 20 Verstöße und ein Fahrer mit Alkohol am Steuer

Monheim

Polizeikontrolle an der B2: Einer darf nicht weiterfahren

Die Polizei kontrolliert am Freitag 80 Fahrzeuge an der Bundesstraße. Bei 20 Fahrzeuglenkern hatten die Beamten etwas zu beanstanden.
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Polizeikontrolle an der B2 bei Monheim fielen 20 Verkehrsteilnehmer negativ auf.
    Bei einer Polizeikontrolle an der B2 bei Monheim fielen 20 Verkehrsteilnehmer negativ auf. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    80 Fahrzeuge hat die Polizei am vergangenen Freitag an der B2 kontrolliert. Wie die Beamten berichten, waren an der Kontrollstelle bei Monheim Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Verkehrspolizei Augsburg, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord sowie der Polizeiinspektion Treuchtlingen beteiligt. Bei 20 der 80 Fahrzeuge stellten die Beamten Verstöße fest. So hatten Fahrer keinen Führerschein oder gegen die Straßenverkehrsordnung, das Ausländerrecht oder das Fahrpersonalgesetz verstoßen. Ein Verkehrsteilnehmer musste sein Fahrzeug gleich ganz stehen lassen: Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 0,8 Promille.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden