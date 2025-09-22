Polizeikontrolle an der B2: Einer darf nicht weiterfahren

80 Fahrzeuge hat die Polizei am vergangenen Freitag an der B2 kontrolliert. Wie die Beamten berichten, waren an der Kontrollstelle bei Monheim Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Verkehrspolizei Augsburg, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord sowie der Polizeiinspektion Treuchtlingen beteiligt. Bei 20 der 80 Fahrzeuge stellten die Beamten Verstöße fest. So hatten Fahrer keinen Führerschein oder gegen die Straßenverkehrsordnung, das Ausländerrecht oder das Fahrpersonalgesetz verstoßen. Ein Verkehrsteilnehmer musste sein Fahrzeug gleich ganz stehen lassen: Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 0,8 Promille.

