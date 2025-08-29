Polizist soll gefesselte Frau geschlagen haben: Prozess

Gewalt-Vorwurf gegen einen Polizisten der Inspektion Donauwörth: Er soll bei einer Einsatzfahrt eine Frau geschlagen und verletzt haben. Der Fall beschäftigt demnächst das Amtsgericht in Augsburg.

Der Vorfall liegt schon einige Zeit zurück: An einem Abend im April 2024 war der 39-Jährige zusammen mit einem Kollegen im Rahmen des Schichtdienstes auf Streife. Die Beamten wurden zu einem Anwesen in Donauwörth gerufen. Dort hielt sich eine Frau offenbar unberechtigterweise auf. Es bestand der Verdacht des Hausfriedensbruchs. Die Polizisten erteilten ihr einen Platzverweis. Dem kam die Frau nicht nach. Sie leistete Widerstand und griff nach Auskunft des Amtsgerichts den 39-Jährigen an.

Polizist aus Donauwörth soll Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben

Die Gesetzeshüter nahmen die Frau in Gewahrsam und brachten sie nach Augsburg in den Arrest. Auf der Fahrt zum Präsidium versuchte sich die gefesselte Frau von den Handschellen zu befreien. Der Fahrer des Streifenwagens stoppte deshalb an der B2 nahe der Anschlussstelle Stettenhofen im Kreis Augsburg. Der beschuldigte Beamte stieg, so wird ihm zur Last gelegt, aus dem Pkw aus und begab sich zu der Frau. Diese soll er dann unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Eine Folge davon soll ein blaues Auge gewesen sein.

Nach Informationen unserer Redaktion zeigte die Betroffene die Sache an. Wie in solchen Fällen (Vorwürfe gegen Polizisten) üblich, übernahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Diese mündeten in einen Strafbefehl. Die darin enthaltene Zahl der Tagessätze bei der verhängten Geldstrafe ist so hoch, dass der Polizeihauptmeister als vorbestraft gelten würde. Er legte Einspruch ein. Deshalb landet das strafrechtliche Verfahren jetzt vor dem Amtsgericht. In der kommenden Woche ist in Augsburg ein Prozesstermin angesetzt.

Für den angeklagten Polizisten geht es um seine berufliche Zukunft

Für den Beamten, der seit dem Eingang der Anzeige krankgeschrieben ist, geht es um seine berufliche Zukunft. Die Anklage lautet auf Körperverletzung im Amt. Wird er deshalb verurteilt oder wird der Strafbefehl rechtskräftig, droht dem 39-Jährigen anschließend auf dem disziplinarrechtlichen Weg die Entlassung aus dem Polizeidienst. Dies kann passieren, wenn der Dienstherr, also das bayerische Innenministerium, das Vertrauensverhältnis als zerstört betrachtet. Entscheidend ist Experten zufolge die Art der Straftat.