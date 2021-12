Fahrer von Lastwagen ignoriert Baustelle

Der Fahrer eines Lastwagens hat in der Gemeinde Polsingen eine Baustelle schlichtweg ignoriert, dadurch einen Schaden angerichtet und nun eine Anzeige am Hals.

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Dienstag in der Gemeinde Polsingen eine Baustelle schlichtweg ignoriert, dadurch einen Schaden angerichtet und nun eine Anzeige am Hals. Der 53-Jährige aus Fürth war der Polizei zufolge mit seinem Lkw in einem Ortsteil unterwegs. Aufgrund der Baustelle und eines Baggers war dem Mann die Straße für kurze Zeit versperrt. Der Fahrer hatte dem Anschein nach keine Lust zu warten und umkurvte über das unbefestigte Bankett den Bagger. Dabei "pflügte" er das Erdreich massiv um und hinterließ zudem viel Humus auf der Straße. Rufe des Baggerfahrers und einer Zeugin ignorierte der Mann. Die Fußgängerin merkte sich jedoch das Kennzeichen, weshalb der Fahrer im Nachgang ermittelt werden konnte. Die Gemeinde Polsingen macht einen Schaden von rund 300 Euro geltend. (AZ)