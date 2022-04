26-Jährige kommt von der Fahrbahn ab: Unfall

Eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries hat bei Polsingen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das hatte schwere Folgen für die 26-Jährige.

Einen folgenschweren Unfall hat am frühen Donnerstagabend eine 26-Jährige aus dem Landkreis Donau-Ries bei Polsingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gebaut. Laut Polizeibericht der PI Treuchtlingen fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße von Megesheim in Richtung Kronhof. In einer lang gezogenen Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die 26-jährige Fahrerin prallte mit der Fahrerseite ihres Autos gegen einen Baum.

Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Nach Angabe der Beamten erlitt die Donau-Rieserin durch den Aufprall mittelschwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. (AZ)