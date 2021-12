Lkw-Fahrer fast 26 Stunden am Steuer

Bei einer Kontrolle in Polsingen hat die Polizei am Dienstagnachmittag festgestellt, dass ein Lkw-Fahrer gleich mehrere Verstöße begangen hatte.

Bei einer Kontrolle in Polsingen hat die Polizei am Dienstagnachmittag festgestellt, dass ein Lkw-Fahrer gleich mehrere Verstöße begangen hatte. Der 30-Jährige war mit einem Sattelzug unterwegs. Die Beamten werteten die Daten des Fahrtenschreibers aus. Dabei kamen erhebliche Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz zutage. Laut Fahrerkarte saß der Mann fast 26 Stunden durchgehend am Steuer. Die Verstöße sind nach Angaben der Polizei aufgrund der aufgezeichneten GPS-Daten lückenlos nachvollziehbar. Den 30-Jährigen erwarten nun Anzeigen sowie Geldstrafen. (AZ)