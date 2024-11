Rain Post in Rain eröffnet neues Logistik-Center

Das neue Post-Logistik-Center im Salbeiweg ist in Betrieb gegangen. Dort versorgen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter zeitgemäßen Bedingungen 7400 Haushalte. Was aus dem alten Gebäude in der Neuburger Straße wird.