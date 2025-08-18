Weltmarktführer investiert kräftig in den Standort Donauwörth

Im Riedlinger Gewerbepark stehen einige ziemlich neue Gebäude. Viele Mittelständler haben sich hier angesiedelt in den vergangenen Jahren. Hinter einer Kurve in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße steht gar ein brandneuer Bau, schick und dunkel verglast. Es gehört einem Weltmarktführer aus Donauwörth. Die Rede ist in diesem Fall nicht von Airbus Helicopters, sondern von Power Box Systems. Die Firma geht aus einem kleinen Laden auf der Altstadtinsel Ried hervor. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ging es steil nach oben - auch deswegen bezog das Unternehmen kürzlich seinen neuen Firmensitz in Riedlingen.
