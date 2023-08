Donauries-Ausstellung kommt wieder nach Donauwörth – das ist geboten

Eigentlich hätte die große Messe bereits 2021 im Donauwörther Stauferpark stattfinden sollen, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch geht's los.

Für diese Verspätung kann niemand was. Dazu ein Rückblick: Der Sommer 2021 war - das Coronavirus hatte noch nicht an Schrecken verloren - geprägt von vorsichtigen Öffnungen für Veranstaltungen im kleineren und im "mittelgroßen" Rahmen. Größere Messen: eher Fehlanzeige. Magdalena Schmid vom Veranstalter JWS ist seit 1986 immer an Bord - ausgefallen war seitdem nie eine Donauries-Ausstellung. Sie berichtet von einem verstärkten Interesse der Menschen an direktem Kontakt untereinander, Kunden und Anbieter wollen sich mehr und mehr wieder von Angesicht zu Angesicht treffen nach den bleiernen Jahren der Pandemie. Jetzt steht die Landkreismesse also wieder vor der Tür - am Mittwoch, 30. August, ist Eröffnung im Donauwörther Stauferpark. Und es ist einiges geboten.

Bei der Ausstellung, in deren Rahmen sich der gesamte Landkreis in seiner ganzen Bandbreite präsentieren will, geht es auch diesmal um viele Schwerpunktbereiche. Messe-Mitveranstalterin Schmid erklärt, dass sich vieles verschoben habe in den vergangenen Jahren: "Handel ist Wandel." Zahlreiche Betriebe seien heuer dezidiert vor Ort, um Nachwuchs zu gewinnen. Es zeigen sich Aussteller in den Bereichen Energie, Bauen und Wohnen, Gesundheit, Berufe, Tiere und Natur, Nachhaltigkeit und Innovation.

Parkplätze an der Einfahrt zum Donauwörther Stauferpark

Anbei ein Überblick über das, was geboten ist zwischen Mittwoch, 30. August, und Sonntag, 3. September:

Ort und Zeit: Die Ausstellung startet am 30. August um 10 Uhr im Donauwörther Stauferpark . Parkplätze sind unweit des weitläufigen Geländes an der Einfahrt zum dortigen Schulzentrum vorhanden (Eingang Nord im Bereich Stauferhalle), Behelfsparkplätze gibt es auch am benachbarten Wörnitzdamm. Die Ausstellung ist bis zum 3. September täglich jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung startet am 30. August um 10 Uhr im Donauwörther . Parkplätze sind unweit des weitläufigen Geländes an der Einfahrt zum dortigen Schulzentrum vorhanden (Eingang Nord im Bereich Stauferhalle), Behelfsparkplätze gibt es auch am benachbarten Wörnitzdamm. Die Ausstellung ist bis zum 3. September täglich jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Landkreis : In Halle L in der Stauferhalle am Eingang Nord präsentiert sich der Landkreis Donau-Ries . Dort zeigen sich auch die Partnerstädte mit ihrem kulinarischen Angebot. Auch Handwerk und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sollen präsentiert werden. Das Ferienland Donau-Ries , das Informationen über zahlreiche Freizeitmöglichkeiten im Kreis gibt, ist vor Ort, aber auch Angebote zum Ehrenamt und die Digitallotsen werden vorgestellt. Zudem informieren die Verantwortlichen über Interessantes zum Geopark Ries Unesco-Weltkulturerbe . Kurzum: Informationen, aber auch Spiel und Spaß sollen im Vordergrund stehen.

In Halle L in der Stauferhalle am Eingang Nord präsentiert sich der . Dort zeigen sich auch die Partnerstädte mit ihrem kulinarischen Angebot. Auch Handwerk und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sollen präsentiert werden. Das Ferienland , das Informationen über zahlreiche Freizeitmöglichkeiten im Kreis gibt, ist vor Ort, aber auch Angebote zum Ehrenamt und die Digitallotsen werden vorgestellt. Zudem informieren die Verantwortlichen über Interessantes zum Geopark Ries . Kurzum: Informationen, aber auch Spiel und Spaß sollen im Vordergrund stehen. Energie: Für viele Menschen ist es eines der drängendsten Zukunftsthemen. Wie kann mein Haus oder meine Wohnung energetisch sinnvoll und leistbar auf Vordermann gebracht werden? Ob Heizungsoptimierung, Wärmepumpe, Photovoltaik und, und, und ... Die Aussteller versorgen Interessierte mit Angeboten und wertvollen Informationen (Halle E).

In Donauwörth stehen auch Energie und Bauen im Blickpunkt

Bauen und Einrichten: Auch wenn es teurer und anstrengender geworden ist - es gibt ihn noch, den Weg zum Eigenheim. Und ist dieser erst einmal gefunden, so schließen sich weitere Fragen an: Welche Bodenbeläge kommen infrage? Holz-, Ziegel- oder Fertigbau? Wie funktioniert klimafreundliches Bauen? (Hallen A und F)

Auch wenn es teurer und anstrengender geworden ist - es gibt ihn noch, den Weg zum Eigenheim. Und ist dieser erst einmal gefunden, so schließen sich weitere Fragen an: Welche Bodenbeläge kommen infrage? Holz-, Ziegel- oder Fertigbau? Wie funktioniert klimafreundliches Bauen? (Hallen A und F) Gesundheit: Im Landkreis Donau-Ries ist der Begriff "Gesundheitsregion" ein oft verwendeter. Welche Angebote es rund um den Themenblock Gesundheit und Soziales konkret gibt, greifen die Aussteller in Halle G (neben der FOS) auf.

Im ist der Begriff "Gesundheitsregion" ein oft verwendeter. Welche Angebote es rund um den Themenblock Gesundheit und Soziales konkret gibt, greifen die Aussteller in Halle G (neben der FOS) auf. Tiere und Natur: Besonders für die Kinder ist dieser Platz ein attraktiver: Schweine, Kälber, Hühner, Küken und Co. sind rund um Halle T im wahrsten Sinne des Wortes hautnah zu erleben (neben der Kletterhalle).



Besonders für die Kinder ist dieser Platz ein attraktiver: Schweine, Kälber, Hühner, Küken und Co. sind rund um Halle T im wahrsten Sinne des Wortes hautnah zu erleben (neben der Kletterhalle). Handwerker-Festival: Der Fachkräftemangel ist im Handwerk teils eklatant - vielleicht lassen sich einige junge Leute vom Schreinern und Tischlern in Halle C überzeugen, wenn sie die Experten in Aktion erleben. Kinder können dort auch kleinere Stücke selbst fräsen - auch das könnte der Anfang einer Liebe zu diesem Berufsfeld werden. In Halle B dreht sich derweil alles rund um den Gartenbau .

Der ist im Handwerk teils eklatant - vielleicht lassen sich einige junge Leute vom Schreinern und Tischlern in Halle C überzeugen, wenn sie die Experten in Aktion erleben. Kinder können dort auch kleinere Stücke selbst fräsen - auch das könnte der Anfang einer Liebe zu diesem Berufsfeld werden. In Halle B dreht sich derweil alles rund um den . Genussmeile: In Halle C sollen die Besucherinnen und Besucher sich von kulinarischen Angeboten überzeugen lassen.

In Halle C sollen die Besucherinnen und Besucher sich von kulinarischen Angeboten überzeugen lassen. Gastronomie : Stets war bei der Ausstellung für das leibliche Wohl gesorgt. So soll es auch diesmal, bei der 19. Auflage der Messe, sein, die von JWS und dem Kreis Donau-Ries veranstaltet wird: Der Biergarten, der von den Geopark-Ries-kulinarisch-Partnern bewirtet wird, lädt zu einer Verschnaufpause ein, es gibt Stände und Bewirtungen.

Stets war bei der Ausstellung für das leibliche Wohl gesorgt. So soll es auch diesmal, bei der 19. Auflage der Messe, sein, die von JWS und dem veranstaltet wird: Der Biergarten, der von den Geopark-Ries-kulinarisch-Partnern bewirtet wird, lädt zu einer Verschnaufpause ein, es gibt Stände und Bewirtungen. Programm: Neben den genannten festen Ständen gibt es auch Schwerpunkt- oder Sonderthemen für die Messetage. Am Mittwoch ist Senioren- und Digitalisierungstag, am Donnerstag ist "Donauries-Tag", am Freitag Freundinnen- und Energietag (etwa mit Vorträgen zum Thema Energie). Der Samstag steht dann im Zeichen des Ehrenamts, der Sonntag schließt dann die Donauries-Ausstellung mit dem Familientag ab.

Neben den genannten festen Ständen gibt es auch Schwerpunkt- oder Sonderthemen für die Messetage. Am Mittwoch ist Senioren- und Digitalisierungstag, am Donnerstag ist "Donauries-Tag", am Freitag Freundinnen- und Energietag (etwa mit Vorträgen zum Thema Energie). Der Samstag steht dann im Zeichen des Ehrenamts, der Sonntag schließt dann die Donauries-Ausstellung mit dem Familientag ab. Tickets und Preise: Erwachsene sechs Euro, Rentner und Menschen mit Behinderung (Ausweis) fünf Euro, Schüler mit Ausweis haben freien Eintritt, Schüler ohne Ausweis bis zwölf Jahre ein Euro, Jugendliche 13 bis 16 Jahre vier Euro, Familienkarte zwölf Euro, Freundinnentag (zwei Freundinnen zahlen gemeinsam) sechs Euro, Seniorenticket am Mittwoch vier Euro, 16-Uhr-Ticket fünf Euro. Dauerkarten gibt es zum Aufpreis von zwei Euro. Zudem gibt es vergünstigte Online-Tickets.



Lesen Sie dazu auch