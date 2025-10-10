Prominente Praktikantin mit besonderem Interesse für Hubschrauber: Lisa Müller

Wenn bekannte Politiker aus München oder Berlin bei Veranstaltungen in Nordschwaben auftauchen, stehen sie automatisch im Mittelpunkt. Das war auch am Freitag so, als Landtagspräsidentin Ilse Aigner einen Termin bei Airbus Helicopters in Donauwörth wahrnahm. Die Aufmerksamkeit richtete sich in diesem Fall aber auch auf eine Frau im Schlepptau von Aigner. Die hatte eine prominente Praktikantin mit dabei: Lisa Müller, Weltklasse-Dressurreiterin, Pferdezüchterin und Ehefrau des Fußballstars Thomas Müller.

Die 36-Jährige absolviert seit ein paar Tagen ein rund einwöchiges Praktikum im bayerischen Landtag. Dies geschieht zumindest zum Teil an der Seite von Ilse Aigner. Bei der Veranstaltung beim Hersteller von Hubschraubern und Flugzeugtüren in Donauwörth wollte Lisa Müller unbedingt mit dabei sein, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte: „Ich mache gerade den Helikopter-Flugschein. Das passt genau.“ Für die Praktikantin war im Konferenz-Saal der Firma ein Platz in der zweiten Zuhörerreihe reserviert. „Lisa Müller, Landtag“ stand auf einem Zettel, der auf dem Stuhl lag.

Promi-Praktikantin Lisa Müller hält sich in Donauwörth im Hintergrund

Die Profireiterin hielt sich während des Aufenthalts in Donauwörth stets im Hintergrund., Dennoch waren die Kameras auch auf sie gerichtet. Neben der Veranstaltung anlässlich des am 11. Oktober anstehenden „Weltmädchentags“ stand eine kleine Werksführung auf dem Programm.

Lisa Müller in Donauwörth. Im Hintergrund: Oberbürgermeister Jürgen Sorre. Foto: Wolfgang Widemann

Ihre ersten Erfahrungen im politischen Betrieb in München und Bayern bewertete Lisa Müller als „sehr interessant“. Eine Erkenntnis aus den Einblicken, die ihr bislang möglich waren, sei, dass „Dinge nicht so einfach sind, wie sie erscheinen“. Politik sei eine komplexe Materie. Es müssten viele Interessen und Aspekte berücksichtigt werden. Wichtig sei, mehr Menschen dafür zu interessieren.

Eine Prophezeiung? Lisa Müller interessiert sich für die Politik. Hier der Zettel auf dem für die Praktikantin reservierten Stuhl. Foto: Wolfgang Widemann

Vize-Landrätin animiert Lisa Müller, für ein Amt zu kandidieren

Während Ilse Aigner zusammen mit den Airbus-Managern und anderen Vertretern des öffentlichen Lebens an einem Testhubschrauber für Fotos posierte, stand Lisa Müller etwas abseits. Diese Gelegenheit nutzte Stellvertretende Landrätin Claudia Marb zu einem kurzen Plausch mit der Promi-Praktikantin. „Ich habe sie zunächst gar nicht erkannt“, bekannte Marb. Tags zuvor habe sie über das Praktikum in unserer Zeitung gelesen. Claudia Marb ermutigte nach eigenen Angaben die 36-Jährige, sie solle unbedingt bei den anstehenden Kommunalwahlen für ein (Ehren-)Amt kandidieren, denn: „Wir brauchen Frauen in der Politik.“ Bekanntlich läuft dafür derzeit im Freistaat eine parteiübergreifende Initiative unter dem Titel „Bavaria ruft“.

Promi-Praktikantin Lisa Müller wurde im Konferenzsaal von Airbus Helicopters zu ihrem Platz geleitet. Foto: Wolfgang Widemann