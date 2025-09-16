In Bäumenheim entsteht eine Schule aus Containern

In Asbach-Bäumenheim entsteht derzeit eine provisorische Grund- und Mittelschule aus Containern. In diesem Komplex sollen die Kinder und Jugendlichen unterrichtet werden, wenn nebenan ihre neue Schule gebaut wird. Derzeit werden die Container für die Übergangsschule, aus Rain kommend, installiert. Bis Ende des Jahres, so die Planungen, sollen die Installationen abgeschlossen sein, damit der Unterricht dort planmäßig im Januar 2026 beginnen kann.

Eine kurze Verzögerung hatte es gegeben, weil am Standort der Interimsschule Gräben der römischen Straße Via Claudia Augusta gefunden worden waren. Im neuen Jahr startet der Abriss des bisherigen Schulgebäudes. Im Juni 2026 soll dann der Neubau von Schule und Hallenbad beginnen. (bih)