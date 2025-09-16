Icon Menü
Bäumenheim

Bäumenheim

In Bäumenheim entsteht eine Schule aus Containern

In Bäumenheim laufen die Vorbereitungen für den Abriss und Neubau der Grund- und Mittelschule. So sieht der Zeitplan aus. Reste römischer Straße gefunden.
    In Asbach-Bäumenheim entsteht derzeit eine provisorische Schule aus Cotainern.
    Foto: Helmut Bissinger

    In Asbach-Bäumenheim entsteht derzeit eine provisorische Grund- und Mittelschule aus Containern. In diesem Komplex sollen die Kinder und Jugendlichen unterrichtet werden, wenn nebenan ihre neue Schule gebaut wird. Derzeit werden die Container für die Übergangsschule, aus Rain kommend, installiert. Bis Ende des Jahres, so die Planungen, sollen die Installationen abgeschlossen sein, damit der Unterricht dort planmäßig im Januar 2026 beginnen kann.

    Eine kurze Verzögerung hatte es gegeben, weil am Standort der Interimsschule Gräben der römischen Straße Via Claudia Augusta gefunden worden waren. Im neuen Jahr startet der Abriss des bisherigen Schulgebäudes. Im Juni 2026 soll dann der Neubau von Schule und Hallenbad beginnen. (bih)

