Angeklagter spricht über seine Verfehlungen im Hepatitis-Skandal

Prozessauftakt gegen den Arzt, der am Krankenhaus Donauwörth 63 Patienten mit Hepatitis C angesteckt hat: Warum er Opiate abzweigte und was rätselhaft bleibt.

15 Monate lang blieb das Treiben des Anästhesisten unentdeckt – mehr als 1700 Patienten lagen in dieser Zeit vor ihm auf dem Operationstisch der Donauwörther Donau-Ries-Klinik. 63 von ihnen steckte der mit Hepatitis C infizierte Arzt an – auf welche Weise, ist noch immer mysteriös. Und 51 Fälle davon werden seit Mittwoch am Landgericht Augsburg verhandelt. Wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren.

Nach diesen 15 Monaten flog der damalige Oberarzt auf. Hatte er sich zuvor in unbeobachteten Momenten Opiate abgezwackt, die zur Narkose hergerichtet waren, und sich diese dann heimlich auf der Toilette gespritzt, war am 25. April 2018 Schluss damit. Da wurde er von einer Krankenschwester auf frischer Tat ertappt. Der Arzt stand im OP und hatte noch die Spritze im Arm, als sie hereinkam.

"Ich wollte erwischt werden", sagte der Angeklagte jetzt beim Prozessauftakt. Warum er diesen Weg gewählt und sich nicht einfach seinem Chef anvertraut habe, wollte der Vorsitzende Richter Christoph Kern wissen. "Weil ich ein Blödmann bin", antwortete der Arzt, der beim Prozessauftakt teilweise schonungslos offen über seine Verfehlungen sprach, sich allen Fragen der Prozessbeteiligten stellte und auch bei den infizierten Patienten um Entschuldigung bat. Allerdings habe er nie billigend in Kauf genommen, andere anzustecken, sagte er, er habe ja selbst nicht von seiner Infektion gewusst.

"Die Grundstimmung ist bei mir immer depressiv", sagte der angeklagte Arzt im Hepatitis-Skandal

So unverblümt, wie er seine Fehler einräumte, so offen legte er auch sein Vorleben dar. Der heute 60-Jährige hatte 1996 als Arzt im Praktikum in Ottobeuren begonnen. Zwei Jahre später war er zunächst arbeitslos. Damals hätte er Versagens- und Existenzängste entwickelt. "Die Grundstimmung ist bei mir immer depressiv", sagte er.

2001 habe er gemerkt, dass seine Beschwerden mit einfachen Schmerzmitteln nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. Eine chronische Darmerkrankung, Rheuma, schwere Depressionen und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hätten ihn zunehmend beeinträchtigt. Erst recht spitzte sich die Situation zu, nachdem der Anästhesist 2008 nach Donauwörth an die Donau-Ries-Klinik wechselte.

2014 sei es dann zu einem Schub mit "reißenden Schmerzen" gekommen. "Da hab ich überlegt, den Rest eines Narkosemittels für mich zu verwenden." Eine Spritze mit 30 Mikrogramm Sufentanil lag auf dem Narkosetisch. Mit einer neuen Kanüle zog er den Inhalt auf und füllte stattdessen Kochsalzlösung ein. Mit einer neuen Spritze in der Tasche ging er zur Toilette und verabreichte sich zehn Mikrogramm. Den Rest warf er weg. Zwei- bis dreimal pro Arbeitstag sei es zu diesem Vorgehen gekommen. Die Menge habe er später auf 20 Mikrogramm gesteigert.

Hepatitis-Skandal: Wie konnte der Arzt die Patientinnen und Patienten anstecken?

Wie konnten dabei die Patienten angesteckt werden? Der Angeklagte versicherte, keine Spritze, die er selbst gebraucht hätte, auch bei Patienten verwendet zu haben. Denkbar sei nur, dass er sich durch Stiche mit den Kanülen oder beim Aufbrechen der Ampullen kleinste Verletzungen zugefügt habe und dann mit den Patienten in Berührung gekommen sei. Wenn er es absichtlich getan hätte, so sagte er, würde es bei über 1700 Patienten mehr geben, als die ihm zur Last gelegten 51 Fälle. Die Verhandlung wird fortgesetzt.