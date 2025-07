Betrunkene Frau attackiert Partner mit Messer: „Sie sollten an einen Entzug denken“

Schmerzhaftes Intermezzo einer Beziehung zwei Tage vor Weihnachten: Was sich wohl schon längere Zeit zwischen einer 48-Jährigen und ihrem Lebensgefährten an Frust, Sorge und Unzufriedenheit angestaut hatte, entlud sich am 22. Dezember vergangenen Jahres in einem Messerstich, der auch böse hätte enden können. In einer Wohnung in Donauwörth attackierte die Frau hinterrücks ihren Partner morgens kurz nach 7 Uhr.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Kern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unzufriedenheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis