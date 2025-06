Büchertisch mit queerer Literatur im Pride Monat

In Donauwörth findet sich neben der Regenbogenbank am Bahnhof , die dort fest installiert ist, eine weitere Aktion im Sinne des Pride-Monats. Die Stadtbücherei stellt im Juni auf dem Büchertisch gegenüber der Ausleihtheke queere Literatur aus. Dort gibt es Comics, Jugendbücher, Romane sowie Bilderbücher für Kinder, die sich mit gleichgeschlechtlicher Liebe und Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer sind, auseinandersetzen. Besonders sogenannte Young-Adult-Romane und Kinderbücher werden regelmäßig ausgeliehen, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Martina Degrell. Die Bücherei erweitere ihr Sortiment stetig und orientiere sich dabei an den Büchertrends der großen Buchläden: „Wir haben erst kürzlich einen Tiptoi-Stift bestellt für kleinere Kinder zu dem Thema“, berichtet Degrell. (anv)

