12.000 Euro Schaden: Querende Katze verursacht heftigen Unfall

Eine Katze hat am Montag einen Unfall in Harburg ausgelöst. Gegen 7.20 Uhr kam es wegen eines geschlossenen Bahnübergangs in der Wemdinger Straße zu einem Rückstau mehrerer Fahrzeuge. Kurz nachdem die Schranken sich geöffnet hatten, bremste ein 43-jähriger Autofahrer den polizeilichen Erkenntnissen zufolge abrupt stark ab. Der Grund: eine querenden Katze.

Ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger erkannte das zu spät und prallte dem Vordermann ins Heck. Durch die massive Kollision entstand ein Sachschaden an beiden Pkw von geschätzten 12.000 Euro. Beide Männer blieben laut Polizei unverletzt. Die Katze konnte nicht mehr aufgefunden werden. Beide Beteiligte wurden von Polizisten vor Ort verwarnt. (AZ)