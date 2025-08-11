Icon Menü
Radfahrer auf Gehweg baut in Donauwörth einen Unfall

Donauwörth

Radfahrer auf Gehweg verletzt sich bei Unfall schwer

In Donauwörth hält sich ein Radler nicht an die Verkehrsregeln - und baut einen Unfall. Polizei: Autofahrerin hat keine Schuld.
    Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Donauwörth schwer verletzt.
    Ein Radfahrer hat am Sonntag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Der Mann, der nach Erkenntnissen der Polizei gegen geltende Verkehrsregeln verstieß, zog sich schwere Verletzungen zu.

    Der 30-Jährige war kurz vor Mittag mit seinem Mountainbike verbotenerweise auf dem Gehweg neben der Dillinger Straße unterwegs – dies auch noch entgegen der Fahrtrichtung. An einer Grundstückszufahrt prallte er gegen ein Auto, mit dem sich eine 36-Jährige laut Polizei vorsichtig vortastete.

    Radfahrer schlägt bei Unfall in Donauwörth mit Kopf auf Boden auf

    Der Radler prallte gegen den vorderen Stoßfänger und stürzte kopfüber auf den Asphalt. Er trug keinen Helm und schlug mit dem Schädel auf dem Boden auf. Der Radler erlitt Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro.

    Der Autofahrerin macht die Polizei nach momentanem Ermittlungsstand keinen Vorwurf gemacht. Gegen den 30-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)

