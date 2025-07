Radfahrer stoßen zusammen: Ein Beteiligter flüchtet nach Unfall

In Asbach-Bäumenheim sind am Donnerstag um 21.30 Uhr zwei Radler zusammengestoßen. Einen von ihnen kümmerte dies nicht weiter. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Ein 54-jähriger war mit seinem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung der Bahnunterführung unterwegs. Ein Unbekannter kam auf einem schwarzen Fahrrad aus der Seitenstraße neben dem Rewe-Markt und prallte dem 54- Jährigen in die Seite. Der andere Mann blieb für wenige Sekunden stehen und entfernte sich dann in Richtung Sportplatz, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern.

Der Gesuchte wird so beschrieben: etwa 20 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, schwarzes Haar, Locken. An dem Fahrrad des 54-Jährigen wurde unter anderem das Vorderrad verbogen. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)