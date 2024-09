Radfahrer ist durch Navi abgelenkt: Unfall in Tapfheim

Ein unaufmerksamer Radfahrer ist am Freitag in Tapfheim verunglückt. Der Mann prallte gegen ein geparktes Auto und verletzte sich.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22-Jährige gegen 16.40 Uhr auf der Riedstraße in südöstliche Richtung. Der Fahrer schaute auf sein am Rad verbautes Navigationsgerät, verlor die Straße aus den Augen und prallte auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Radler zog sich Verletzungen an den Fingern der rechten Hand zu. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht.

Der Wagen wurde im Bereich des linken Rücklichts und der linken Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Auch am Fahrrad entstand Schaden. Dieser dürfte sich ersten Schätzungen zufolge insgesamt auf rund 4000 Euro summieren. (AZ)