Radfahrer stürzt auf Feldweg in Donauwörth: Helm schützt vor schweren Verletzungen

Radfahrer stürzt auf Feldweg und muss in die Klinik

Ein 52-jähriger Radfahrer stürzte auf einem Feldweg in Donauwörth und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Dank des Tragens eines Helms wurde Schlimmeres verhindert.
    Der schwer verletzte Radfahrer musste in die Klinik gebracht werden.
    Der schwer verletzte Radfahrer musste in die Klinik gebracht werden. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Ein 52-jähriger Fahrradfahrer war am Samstag um kurz vor 12 Uhr auf einem geschotterten Feldweg in Donauwörth unterwegs. Aufgrund eines Schlaglochs stürzte er über seinen Lenker zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in das Donauwörther Krankenhaus. Durch das Tragen eines Sturzhelms seien schwere Kopfverletzungen verhindert worden, betont die Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ)

