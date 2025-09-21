Radfahrer stürzt auf Feldweg und muss in die Klinik

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer war am Samstag um kurz vor 12 Uhr auf einem geschotterten Feldweg in Donauwörth unterwegs. Aufgrund eines Schlaglochs stürzte er über seinen Lenker zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in das Donauwörther Krankenhaus. Durch das Tragen eines Sturzhelms seien schwere Kopfverletzungen verhindert worden, betont die Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ)
Donauwörth
