Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer verletzt sich bei Sturz nahe Kaisheim

Kaisheim

Radler verletzt sich bei Unfall nahe Kaisheim

Auf der Straße zwischen Kaisheim und Buchdorf verunglückt ein 68-Jähriger mit seinem Elektro-Fahrrad.
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst hat nach einem Unfall in Kaisheim einen Radler ins Krankenhaus eingeliefert.
    Der Rettungsdienst hat nach einem Unfall in Kaisheim einen Radler ins Krankenhaus eingeliefert. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Radfahrer ist am Donnerstag auf der Straße zwischen Kaisheim und Buchdorf verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-Jährige um kurz nach 16 Uhr mit seinem Elektrofahrrad unterwegs. Kurz nach Kaisheim stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Eine Fremdeinwirkung gab es wohl nicht.

    Der Rentner zog sich Verletzungen am Torso sowie an einem Bein zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Der Sachschaden am Pedelec beträgt rund 200 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden