Radler verletzt sich bei Unfall nahe Kaisheim

Ein Radfahrer ist am Donnerstag auf der Straße zwischen Kaisheim und Buchdorf verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-Jährige um kurz nach 16 Uhr mit seinem Elektrofahrrad unterwegs. Kurz nach Kaisheim stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Eine Fremdeinwirkung gab es wohl nicht.

Der Rentner zog sich Verletzungen am Torso sowie an einem Bein zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Der Sachschaden am Pedelec beträgt rund 200 Euro. (AZ)