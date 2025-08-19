Icon Menü
Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Wemding

Wemding

E-Radler ohne Helm verletzt sich bei Unfall

In Wemding stürzt ein 74-Jähriger mit einem Elektrofahrrad. Der Rentner zieht sich Verletzungen zu.
    • |
    • |
    • |
    Ein 74-Jähriger ist mit einem Elektrofahrrad in Wemding verunglückt.
    Ein 74-Jähriger ist mit einem Elektrofahrrad in Wemding verunglückt. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Rentner ist am Montag in Wemding mit seinem Elektrofahrrad gestürzt. Der 74-Jährige trug der Polizei zufolge keinen Helm und zog sich Verletzungen zu.

    Der Mann war um kurz nach 11 Uhr mit seinem Pedelec 25 auf der Bürgermeister-Ritter-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Tulpenweg stürzte der Radler ohne Fremdeinwirkung kopfüber zu Boden. Der Senior erlitt unter anderem eine Platzwunde am Schädel. An dem Rad wurden der Tacho sowie der Lenker in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wird auf einige hundert Euro geschätzt. Der Rettungsdienst brachte den Radler ins Krankenhaus. (AZ)

