E-Radler ohne Helm verletzt sich bei Unfall

Ein Rentner ist am Montag in Wemding mit seinem Elektrofahrrad gestürzt. Der 74-Jährige trug der Polizei zufolge keinen Helm und zog sich Verletzungen zu.

Der Mann war um kurz nach 11 Uhr mit seinem Pedelec 25 auf der Bürgermeister-Ritter-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Tulpenweg stürzte der Radler ohne Fremdeinwirkung kopfüber zu Boden. Der Senior erlitt unter anderem eine Platzwunde am Schädel. An dem Rad wurden der Tacho sowie der Lenker in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wird auf einige hundert Euro geschätzt. Der Rettungsdienst brachte den Radler ins Krankenhaus. (AZ)