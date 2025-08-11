Radler verletzt sich bei Unfall neben B25 schwer

Ein Radfahrer ist am Sonntagvormittag nahe Ebermergen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 77-Jähriger um kurz vor 10 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg neben der B25 unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Ebermergen/Brünsee stürzte der Rentner ohne Fremdeinwirkung und war nach dem Aufprall auf den Asphalt kurzzeitig bewusstlos.

Eine Begleiterin, 75, setzte einen Notruf ab. Der Senior kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sowie diversen Schürfwunden per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. (AZ)