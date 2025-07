Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Am frühen Montagabend 18.15 Uhr war eine 64-jährige Frau mit ihrem Elektrofahrrad auf dem Radweg entlang der B 25 zwischen Ebermergen und dem Donauwörther Ortsteil Berg unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam sie etwa 200 Meter vor der Eisenbahnbrücke aufgrund einer unbedachten Lenkung auf der Schotterfahrbahn ins Straucheln und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde – unter anderem mit einer Armfraktur – per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Da die 64-Jährige einen Helm trug, konnten schwere Kopfverletzungen verhindert werden, so die Polizei. Fremdverschulden kann dem aktuellen Kenntnisstand zufolge ausgeschlossen werden. Der Sachschaden am E-Bike beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. (AZ)

