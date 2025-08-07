Radlerin stürzt über Lenker: Helm verhindert schwere Verletzungen

Glück im Unglück hatte eine 18-jährige Rennradfahrerin, als sie bei einem Unfall am Mittwoch schwer stürzte. Wie die Polizei mittelt, passierte das Unglück gegen 13.40 Uhr in der Dillinger Straße i Donauwörth. Dort war um diese Zeit eine 32-jährige Autofahrerin von der Bahnunterführung kommend in Richtung Artur-Proeller-Straße unterwegs. Als die Frau nach rechts auf den Parkplatz eines Textildiscounters abbiegen wollte, übersah sie die entgegenkommende Rennradlrin, die den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn nutzte.

Die 18-Jährige führte offenbar eine Vollbremsung durch, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. In der Folge stürzte sie nach vorne über den Lenker auf den Asphalt. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte wohl schwere Verletzungen. Die 18-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung im alarmierten Rettungswagen noch vor Ort entlassen werden. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Die aufnehmenden Beamten zeigten die 32-jährige Autofahrerin wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall an. (AZ)