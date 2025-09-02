Unfall: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Eine 59-Jährige ist mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg zwischen den Donauwörther Ortsteilen Zirgesheim und Schäfstall verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau am Montag um 14.35 Uhr mit ihrem Trekkingrad auf dem geschotterten Weg.

Auf einem Bergab-Stück verriss die Frau aus unbekannten Gründen den Lenker. Sie stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich am Arm. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)

