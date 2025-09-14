Radfahrerin ohne Helm verletzt sich bei Sturz

Schmerzhaft endete für ein Radlerin die Fahrt auf der Staatsstraße 2214 bei Monheim am Samstagnahmittag. Laut Polizei Donauwörth geriet die 66-Jährige auf dem Radweg nach links ins Bankett, bremste stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und eine Prellung der rechten Schulter zu und musste notärztlich im Krankenhaus versorgt wurden. (AZ)

86653 Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blessur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis