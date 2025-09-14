Icon Menü
Radfahrerin verunglückt ohne Helm: Sturz mit Verletzungen in Monheim

Monheim

Radfahrerin ohne Helm verletzt sich bei Sturz

Die 66-Jährige erleidet Blessuren im Gesicht und an der rechten Schulter. Sie muss im Krankenhaus versorgt werden.
    Eine Radlerin trug keinen Helm, als sie auf dem Radweg an der Staatsstraße nahe Monheim stürzte. Foto: Wyszengrad, Symbolbild

    Schmerzhaft endete für ein Radlerin die Fahrt auf der Staatsstraße 2214 bei Monheim am Samstagnahmittag. Laut Polizei Donauwörth geriet die 66-Jährige auf dem Radweg nach links ins Bankett, bremste stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und eine Prellung der rechten Schulter zu und musste notärztlich im Krankenhaus versorgt wurden. (AZ)

