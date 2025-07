Radlader und Auto prallen zusammen: 8000 Euro Schaden

Ein Radlader ist im Baustellenbereich in der Jurastraße in Oberndorf mit einem Pkw zusammengestoßen. Laut der Polizei Rain fuhr ein Arbeiter mit dem Radlader am vergangenen Donnerstag, kurz nach 14.30 Uhr, aus einer Seitenstraße in die Hauptfahrbahn der Jurastraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Opel, dessen 33-jähriger Fahrer die Jurastraße in östlicher Richtung befuhr. Durch die Frontgabel des Radladers wurde dabei die Beifahrerseite des Autos massiv beschädigt. Sowohl der 50-jährige Radladerfahrer als auch der Autofahrer, der glücklicherweise keinen Beifahrer hatte, blieben unverletzt. Da an der betreffenden Einmündung die Vorfahrtsregelung rechts vor links gilt, war der Radladerfahrer vorfahrtsberechtigt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. (AZ)

Oberndorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jurastraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis