Fuhren nicht weit genug rechts: Radler und Autofahrer prallen zusammen

Bei einem Unfall in Riedlingen ist am Montag ein Mountainbiker-Fahrer verletzt worden. Der 46-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf dem Feldweg am dortigen Wasserwerk unterwegs. Dabei kam ihm von der Steinbergstraße aus ein 47-jähriger Autofahrer entgegen.

Da sowohl der Autofahrer als auch ein entgegenkommender Radfahrer den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge nicht möglichst weit rechts fuhren, kam es in der Folge zu einem Zusammenprall. Der Radler stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. An seinem Mountainbike wurde der Rahmen verbogen. Polizeibeamte zeigten den Autofahrer wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an und nahmen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Radfahrer auf. (AZ)