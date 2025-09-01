Unfall von Radfahrerin: Sturz bei Wendemanöver

Bei einem missglückten Wendemanöver hat sich eine Radlerin am Sonntag nahe Nordheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 52-Jährige um 17.25 Uhr auf dem Radweg zwischen Nordheim und Genderkingen unterwegs. Als der Frau eine Bekannte entgegenkam, wollte sie wenden. Dabei stürzte die 52-Jährige von ihrem Mountainbike.

Durch den Aufprall auf dem Asphalt zog sie sich mehrere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Ein Fahrradhelm verhinderte Kopfverletzungen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (AZ)