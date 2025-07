Radlerin verliert Kopfbedeckung und stürzt

Eine verlorene Kopfbedeckung hatte ungeahnt schmerzhafte Folgen für eine 51-jährige Frau. Sie verunglückte laut Polizeibericht am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr. Um diese Zeit war sie mit ihrem Elektrofahrrad auf der steil abfallende Jurastraße im Donauwörther Stadtteil Berg unterwegs. Der Fahrtwind blies ihr die Kappe vom Kopf und in Folge stürzte die Radlerin kurz darauf alleinbeteiligt von ihrem E-Bike. Ein Zeuge kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Erstversorgung der 51-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Frau wenig später in die Donau-Ries-Klinik. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden. (AZ)

