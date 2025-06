Radlerin prallt bei Unfall gegen ein Auto

Die Fahrerin eines Elektrofahrrads hat am Sonntag gegen 10 Uhr in Kaisheim einen Unfall gebaut. Die 55-Jährige war nach Angaben der Polizei auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Am Ende des Radwegs wechselte die Frau unvermittelt auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt einer 30-Jährigen aus München, die mit ihrem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin auf den Asphalt und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 3000 Euro. Gegen die Verursacherin leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)