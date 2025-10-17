Staatliches Bauamt asphaltiert Wege zwischen Ebermergen und Donauwörth

Das Staatliche Bauamt Augsburg beginnt am Montag, 20. Oktober, die Wirtschaftswege südlich der Bundesstraße 25 zwischen Donauwörth und Ebermergen zu asphaltieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa drei Wochen. Der Verkehr auf der Bundesstraße 25 wird während der Maßnahme nicht beeinträchtigt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

„Durch die Asphaltierung der ergänzenden Abschnitte ist es künftig möglich, eine durchgehend asphaltierte Radwegverbindung von der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Donauwörth (Berg) und Wörnitzstein, nahe der Anschlussstelle mit der B25, bis nach Ebermergen zu schaffen“ erklärt Alexander Becker, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Insgesamt entsteht so eine knapp vier Kilometer lange, zusammenhängende Radwegverbindung parallel zur B25.“

Bauamt: Nahezu durchgehende asphaltierte Radwege zwischen Nördlingen und Donauwörth

Dabei würden bestehende asphaltierte Abschnitte genutzt und vorhandene geschotterte Wirtschaftswege asphaltiert. Die Breite der Wirtschaftswege bleibt unverändert, sodass kein zusätzlicher Flächenverbrauch erforderlich sei.

Mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt Möttingen und des Tunnels Harburg lasse sich somit die gesamte Strecke von Donauwörth (Gemeindeverbindungsstraße nahe der Anschlussstelle Nördlingen/Ziegelwerk) bis nach Nördlingen auf durchgehend asphaltierten Radwegen entlang der B25 zurücklegen, so das Staatliche Bauamt abschließend. (AZ)